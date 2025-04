Il ricordo di due infoibati viterbesi | La memoria non deve venire mai meno

ricordo di due infoibati viterbesi, Pierino Corinti e Carlo Celestini. Due eventi distanti, ma legati tra loro a Viterbo e Castiglione in Teverina. Nel comune a nord della provincia è stato deposto un omaggio floreale al cippo dedicato. 🔗 Viterbotoday.it - Il ricordo di due infoibati viterbesi: "La memoria non deve venire mai meno" Si sono svolte ieri, lunedì 28 aprile 2025, le cerimonie indi due, Pierino Corinti e Carlo Celestini. Due eventi distanti, ma legati tra loro a Viterbo e Castiglione in Teverina. Nel comune a nord della provincia è stato deposto un omaggio floreale al cippo dedicato. 🔗 Viterbotoday.it

Il ricordo di due infoibati viterbesi: "La memoria non deve venire mai meno" - Si sono svolte ieri, lunedì 28 aprile 2025, le cerimonie in ricordo di due infoibati viterbesi, Pierino Corinti e Carlo Celestini. Due eventi distanti, ma legati tra loro a Viterbo e Castiglione in Teverina. Nel comune a nord della provincia è stato deposto un omaggio floreale al cippo dedicato...

