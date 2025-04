La Stella Azzurra chiude il campionato con una sconfitta

Ultima partita di campionato per la WeCOM-Ortoetruria che chiude la stagione 2024/25 con una sconfitta contro Ozzano che si aggiudica due punti fondamentali che le permettono di entrare in zona playoff. Match in equilibrio per tre quarti della sua durata, con un break per parte, in breve tempo.

La Stella Azzurra saluta i tifosi, questa sera al palamalè l'ultima di campionato - Ultima partita di campionato per la WeCOM-Ortoetruria che stasera saluta i propri tifosi nella gara interna al PalaMalè contro Ozzano. Una partita che per i viterbesi non ha valore per la classifica, ma che risulta comunque molto importante perché la squadra avversaria è in lotta per la conquista... 🔗viterbotoday.it

Promozione girone A, si chiude il campionato: il Bagheria promosso in Eccellenza, il Cus ai playoff - L’ultima giornata del campionato di Promozione è andata in scena tra ieri e questo pomeriggio: il Bagheria 1919 ha battuto 5-3 l’Aspra ed è stato promosso in Eccellenza dopo ben 13 anni. Doppietta di Stassi, reti di Perricone, Lucera e Fiorentino: così i nerazzurri hanno calato il pokerissimo... 🔗today.it

Finali U19M Ecc - La Reyer Venezia cede di misura alla Stella Azzurra Bk A. Roma - La prima gara della seconda giornata del girone B del programma delle Finali Nazionali del campionato Under 19 Eccellenza a Roma vede in campo alle 18:00 del 29 aprile 2025 la Umana Reyer ... 🔗pianetabasket.com

Stella Azzurra Zolino verso la promozione, Stella Rossa riapre il campionato - Ancora una vittoria (1-0 al Sesto Imolese) nel girone M di Seconda Categoria per la Stella Azzurra Zolino ... Nel girone N la Stella Rossa riapre il campionato: batte 2-0 la capolista Polisportiva ... 🔗ilrestodelcarlino.it