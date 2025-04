Napoli futuro di Conte deciso | la soffiata svela tutto

soffiata arrivata sul futuro di Antonio Conte svela tutto sul tecnico, con i tifosi che ora attendono con ansia la fine del campionatoIl futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli non sembra più scontato come una volta. Tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis sono nate delle tensioni in merito al calciomercato ed altre problematiche riguardanti le strutture di Castel Volturno. L’allenatore azzurro si è spesso lamentato della tenuta dei campi di allenamento, recriminandoli anche di possibile causa agli infortuni costanti dei calciatori.Il patron però, a seguito di queste dichiarazioni forti, si è messo subito alla ricerca di un nuovo luogo capace di far sorgere la nuova casa del Napoli. I nervi tesi però sono persistenti e, a fine stagione, ci si siederà a tavolo anche con Manna per discutere di tutte le situazioni. 🔗 Spazionapoli.it - Napoli, futuro di Conte deciso: la soffiata svela tutto Laarrivata suldi Antoniosul tecnico, con i tifosi che ora attendono con ansia la fine del campionatoIldi Antoniosulla panchina delnon sembra più scontato come una volta. Tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis sono nate delle tensioni in merito al calciomercato ed altre problematiche riguardanti le strutture di Castel Volturno. L’allenatore azzurro si è spesso lamentato della tenuta dei campi di allenamento, recriminandoli anche di possibile causa agli infortuni costanti dei calciatori.Il patron però, a seguito di queste dichiarazioni forti, si è messo subito alla ricerca di un nuovo luogo capace di far sorgere la nuova casa del. I nervi tesi però sono persistenti e, a fine stagione, ci si siederà a tavolo anche con Manna per discutere di tutte le situazioni. 🔗 Spazionapoli.it

