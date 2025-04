La vaccinazione procede a gonfie vele ma occhio al morbillo | il report dell' Ulss 6 Euganea

Ulss 6 Euganea chiude la settimana mondiale dell'immunizzazione, iniziata il 24 aprile.E lo fa aggiungendo un dato: «Per quanto riguarda l'Ulss 6 Euganea, nel triennio 2022-2024 sono stati inoculati oltre 1,8 milioni di vaccini in un. 🔗 Padovaoggi.it - «La vaccinazione procede a gonfie vele, ma occhio al morbillo»: il report dell'Ulss 6 Euganea «Sì consapevolezza, no fake news»: con questo messaggio l'chiude la settimana mondiale'immunizzazione, iniziata il 24 aprile.E lo fa aggiungendo un dato: «Per quanto riguarda l', nel triennio 2022-2024 sono stati inoculati oltre 1,8 milioni di vaccini in un. 🔗 Padovaoggi.it

