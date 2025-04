Migranti Tajani | Non ci opponiamo a quelli regolari ma alla tratta

Migranti “è molto chiara: non ci opponiamo ai Migranti regolari ma ci opponiamo alla tratta degli esseri umani“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Congresso del Ppe a Valencia. “L’immigrazione illegale dall’Africa si sta riducendo ma dobbiamo stabilire una strategia di breve, medio e lungo periodo“, per quanto riguarda il breve periodo occorre “proteggere le frontiere esterne“: questo è un “problema di tutti” e occorre agire insieme, ha detto il ministro. Nel medio periodo “occorre stabilire accordi con i Paesi del Nord Africa” da cui proviene la maggior parte dei Migranti ma anche trovare una “soluzione contro la migrazione illegale dal Bangladesh e dal Pakistan“, e poi “è necessario che riflettiamo sulla proposta di Papa Benedetto ovvero quella del diritto di rimanere nel proprio Paese d’origine“, “a questo proposito abbiamo messo in marcia il piano Mattei”, ha rimarcato Tajani, sottolineando che l’Africa è un continente molto ricco e che bisogna lavorare duro perché continui a crescere. 🔗 Lapresse.it - Migranti, Tajani: “Non ci opponiamo a quelli regolari ma alla tratta” La posizione del Ppe in tema di“è molto chiara: non ciaima cidegli esseri umani“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniointervenendo al Congresso del Ppe a Valencia. “L’immigrazione illegale dall’Africa si sta riducendo ma dobbiamo stabilire una strategia di breve, medio e lungo periodo“, per quanto riguarda il breve periodo occorre “proteggere le frontiere esterne“: questo è un “problema di tutti” e occorre agire insieme, ha detto il ministro. Nel medio periodo “occorre stabilire accordi con i Paesi del Nord Africa” da cui proviene la maggior parte deima anche trovare una “soluzione contro la migrazione illegale dal Bangladesh e dal Pakistan“, e poi “è necessario che riflettiamo sulla proposta di Papa Benedetto ovvero quella del diritto di rimanere nel proprio Paese d’origine“, “a questo proposito abbiamo messo in marcia il piano Mattei”, ha rimarcato, sottolineando che l’Africa è un continente molto ricco e che bisogna lavorare duro perché continui a crescere. 🔗 Lapresse.it

