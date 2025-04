Champions | Psg vince in casa Arsenal 0-1 Segna Dembelè Pagelle Stasera Barca-Inter

Dembelè espugna l'Emirates Stadium nella semifinale d'andata di Champions. E' un gol che arriva dopo nemmeno quattro minuti. Dembélé allarga sulla sinistra per Kvaratskhelia, che entra in area e restituisce il pallone all'indietro al suo compagno, che va al tiro con il sinistro superando Raya, grazie anche all'aiuto del paloL'articolo Champions: Psg vince in casa Arsenal (0-1). Segna Dembelè. Pagelle. Stasera Barca-Inter proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Champions: Psg vince in casa Arsenal (0-1). Segna Dembelè. Pagelle. Stasera Barca-Inter Un gol diespugna l'Emirates Stadium nella semifinale d'andata di. E' un gol che arriva dopo nemmeno quattro minuti. Dembélé allarga sulla sinistra per Kvaratskhelia, che entra in area e restituisce il pallone all'indietro al suo compagno, che va al tiro con il sinistro superando Raya, grazie anche all'aiuto del paloL'articolo: Psgin(0-1).proviene da Firenze Post. 🔗 .com

Champions League, i risultati dei playoff: vince la Juve, tris PSG, il Real rimonta a casa di Guardiola - di RedazioneChampions League, i risultati dei playoff: vince la Juve, tris PSG, il Real rimonta a casa di Guardiola. Ecco cosa è successo nella prima giornata dei playoff Ha guardato lo svolgimento di questi playoff d’andata l’Inter, qualificata direttamente agli ottavi di Champions League. Nella serata di martedì tante vittorie importanti: ha aperto il PSG con un netto 0-3 nel derby contro il Brest. 🔗internews24.com

Champions: Inter vince (0-2) in casa Feyenoord. Con i gol di Thuram e Lautaro (miglior bomber nerazzurro di sempre). I risultati - Vola l'Inter in casa Feyenoord. S'impone per 2-0 ipotecando la qualificazione ai quarti. Al De Kuip, a cavallo tra i due tempi, Thuram e Lautaro segnano le due reti decisive: nella ripresa Zielinski ha fallito il calcio di rigore del possibile 3-0 L'articolo Champions: Inter vince (0-2) in casa Feyenoord. Con i gol di Thuram e Lautaro (miglior bomber nerazzurro di sempre). I risultati proviene da Firenze Post. 🔗.com

