Ternana la squadra va in ritiro per preparare al meglio i playoff | ecco dove e quando

Cosa riportano altre fonti

Cosa riportano altre fonti

La Ternana va… in ritiro - La Serie B è ancora possibile. Ma adesso la Ternana ha soltanto una possibilità per regalarsi la promozione nell’anno del centenario: vincere i play off. Obiettivo diventato unico dopo il k.o. interno ... 🔗ternananews.it

