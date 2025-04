Emergenza abitativa a Terni | Famiglie con cinque bambini in 40mq disabili senza ascensore

Su altri siti se ne discute

Emergenza abitativa a Terni: “Famiglie con cinque bambini in 40mq, disabili senza ascensore” - Di fronte alle continue e numerose richieste di aiuto che arrivano da singoli cittadini disperati o famiglie in estrema difficoltà – dalle persone anziane o con disabilità che stanno in palazzi senza ascensore o con barriere architettoniche, alle famiglie con cinque bambini che vivono in 40 metri... 🔗ternitoday.it

Emergenza abitativa a Terni: “Situazione critica, troppi casi drammatici e indegni” - Emergenza abitativa a Terni, martedì 29 aprile alle 10.30 alla Camera del lavoro di Terni, in vico San Procolo 8, i sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini hanno indetto una conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza abitativa nel comune di Terni, rendere note le... 🔗ternitoday.it

Emergenza abitativa, le dodici famiglie di San Filippo dovranno pazientare: hanno le case in custodia senza allacci - Dovranno attendere altre settimane di tempo per l'allaccio di luce, gas e acqua le dodici famiglie che per emergenza abitativa sono state trasferite nelle nuove case di San Filippo. E' la risposta che il dirigente comunale Salvatore De Francesco ha fornito oggi dopo la durissima nota del... 🔗messinatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Emergenza abitativa a Terni: “Famiglie con cinque bambini in 40mq, disabili senza ascensore”; Emergenza abitativa a Terni, chiesti bandi e contributi; Emergenza casa Terni, sindacati degli inquilini denunciano tante situazioni estreme; Emergenza abitativa a Terni. Sindacati sul piede di guerra: Pronti a rivolgerci alla Procura. 🔗Ne parlano su altre fonti

Emergenza abitativa a Terni. Sindacati sul piede di guerra: "Pronti a rivolgerci alla Procura" - Sono diversi i fronti su cui le parti sociali chiedono interventi immediati: dai contributi per gli affitti alle condizioni "indegne" di alcune case popolari . 🔗msn.com

Emergenza abitativa, sindacati: «Serve graduatoria permanente» - di M.R. Emergenza abitativa. Per definizione una situazione di difficoltà grave che necessita soluzioni alloggio immediate. Risposte celeri ed efficaci che evidentemente non arrivano. Per questo i sin ... 🔗umbria24.it

Terni, palazzi a Terni senza ascensori: «Pronti a denunciare tutti» - TERNI Trentasei appartamenti di cui 5 vuoti, tre edifici relativamente nuovi dove gli ascensori o non ci sono o non hanno mai funzionato. Prosegue il reportage dell'Asia Usb negli ... 🔗ilmessaggero.it