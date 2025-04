Meloni e Erdogan | intesa su migranti Ucraina difesa e commercio

Erdogan ha incontrato oggi a Roma, la premier Giorgia Meloni in occasione del quarto vertice intergovernativo Italia-Turchia

Meloni riceve Erdogan: “Confermata la solidità dei rapporti. L’intesa sui migranti funziona”. Nuovi accordi commerciali - Sintonia sui dossier caldi dell’agenda internazionale e conferma della solidità dei rapporti bilaterali. È il bilancio del quarto vertice intergovernativo tra Italia e Turchia che si è tenuto a Roma a Villa Pamphili prima del Forum imprenditoriale Roma-Ankara. Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (circa due ore di colloquio) che ha definito la premier “la mia stimata amica”. 🔗secoloditalia.it

Migranti, patto Meloni-Starmer contro i clandestini: Londra guarda al modello Albania. Intesa sugli 007 anti sbarchi - Anche il Primo Ministro britannico Keir Starmer condivide la linea del Presidente Meloni sul contrasto all’immigrazione clandestina: da attuare attraverso controlli, difesa dei confini, trasferimento dei migranti in Paesi terzi e potenziamento dei servizi di intelligence. Le politiche del Governo italiano sono ormai considerate modelli virtuosi da replicare e applicare in tutta Europa. Non solo di Ucraina, di pace, di Usa si è parlato al vertice di Londra. 🔗secoloditalia.it

Mentre in Turchia sta schiacciando l’opposizione, Erdogan viene accolto a braccia aperte da Meloni per aumentare gli investimenti in armi e respingere insieme i “migranti illegali” - “La dichiarazione congiunta che adottiamo conferma la solidità dei nostri rapporti e oggi getta le basi per rafforzare ancora di più il nostro partenariato”. Per Meloni Erdogan è un “partner strategico”. Per Erdogan Meloni è un’”amica stimata”. Non una parola da parte del nostro Presidente del Consiglio o di uno dei dei molti Ministri presenti sull’arresto del sindaco di Istanbul e candidato alle elezioni presidenziali Ekrem ?mamo?lu, che oggi Ozgür Özel in un’intervista sul Corriere della Sera definisce un “colpo di Stato”, e sulle centinaia di arresti di manifestanti, giornalisti e altre ... 🔗tpi.it

