Sicurezza in Bolognina il Comune prende gli spazi sfitti di Acer

Comune si mette in moto per 'alzare le serrande' in Bolognina, lanciando un'operazione che comprende anche un accordo con Acer per prendere in gestione gli spazi sfitti che si trovano ai piani terra del quartiere. A dirlo è l'assessora alla Sicurezza e al Welfare, Matilde Madrid, durante l'assemblea civica organizzata nella Casa di Quartiere Katia Bertasi, ora gestito da una nuova cordata di associazioni, alla presenza del sindaco Matteo Lepore e buona parte della Giunta, dove si illustrano i progetti dell'amministraizone messi in campo nella zona del Navile, in una sala gremita di cittadini. Nel dettaglio, l'idea è quella di "riprenderci i marciapiedi della Bolognina - inizia Madrid -. Ci sono tante serrande abbassate e stiamo lavorando su tre fronti". Il primo è quello dell'accordo con Acer, che permette al Comune di 'prendere' gli spazi sfitti al pian terreno: "Pagheremo noi il canone e chiederemo alle realtà territoriali di svolgere progetti di valore pubblico in quegli spazi". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza in Bolognina, il Comune prende gli spazi sfitti di Acer Bologna, 29 aprile 2025 - Ilsi mette in moto per 'alzare le serrande' in, lanciando un'operazione che comanche un accordo conperre in gestione gliche si trovano ai piani terra del quartiere. A dirlo è l'assessora allae al Welfare, Matilde Madrid, durante l'assemblea civica organizzata nella Casa di Quartiere Katia Bertasi, ora gestito da una nuova cordata di associazioni, alla presenza del sindaco Matteo Lepore e buona parte della Giunta, dove si illustrano i progetti dell'amministraizone messi in campo nella zona del Navile, in una sala gremita di cittadini. Nel dettaglio, l'idea è quella di "rirci i marciapiedi della- inizia Madrid -. Ci sono tante serrande abbassate e stiamo lavorando su tre fronti". Il primo è quello dell'accordo con, che permette aldi 're' glial pian terreno: "Pagheremo noi il canone e chiederemo alle realtà territoriali di svolgere progetti di valore pubblico in quegli". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Qualità opere pubbliche e sicurezza sul lavoro: Il Comune accoglie indicazioni di Ance Brindisi - BRINDISI - Opere pubbliche di qualitàm nel pieno rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Queto è l'obiettivo prefissato dall'Amministrazione comunale di Brindisi a pochi giorni di distanza dall’incontro, svoltosi a Palazzo di Città tra una delegazione dell’ente locale, composta dal... 🔗brindisireport.it

Centro storico, il piano del Comune. Focus su pulizia e sicurezza: "Per una città viva e accogliente" - Pulizie di primavera e azioni di polizia nell’Esagono estese ai principali portali di accesso, dall’area della Polveriera al parcheggio Cecati fino a viale IV Novembre e a piazzale Marconi. Un pacchetto di interventi finanziato con 200mila euro messo a punto – e questa è la seconda novità –, da una Unità di progetto di lavoro nata di recente tramite la riorganizzazione interna della struttura comunale e dedicato alla cura, al decoro e alla sicurezza del centro storico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Macron propone il nucleare all'Europa per difendere la sicurezza comune - Roma - Il Presidente francese invita a una nuova strategia di difesa per fronteggiare le crescenti minacce globali, in particolare dalla Russia, e promuove il nucleare come soluzione L'Europa pronta a una nuova era di difesa: Macron propone il nucleare per proteggere l'Europa dalla minaccia russa Il Presidente francese Emmanuel Macron ha fatto un importante passo avanti nell'approccio della Francia sulla sicurezza continentale, dichiarando che l'Europa non può più permettersi di rimanere passiva di fronte ai pericoli globali. 🔗abruzzo24ore.tv

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sicurezza in Bolognina, il Comune prende gli spazi sfitti di Acer; Esplorando il verde urbano; Ddl Sicurezza, in migliaia manifestano nel centro di Bologna | VIDEO e FOTO; BOLOGNA: Sicurezza, arriva il progetto “Controllo di vicinato” | VIDEO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

‘Strade sicure’ in Bolognina. La Commissione in visita: "Presidio fondamentale" - Il vento gelido sferza le fronde degli alberi e la vita in Bolognina riprende la sua routine ... il programma ‘Strade sicure’. I militari lo accolgono: strette di mano, sorrisi, e due ... 🔗msn.com