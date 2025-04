Gls Terni i dipendenti puntano il dito | L’azienda continua a non dare spiegazioni

Terni, ancora alta la tensione tra i dipendenti e L'azienda. Dopo gli avvenimenti nelle ultime settimane, con lo sciopero di alcuni giorni (il secondo a distanza di due mesi dal primo avvenuto a febbraio) interrotto solo in seguito all'incontro a palazzo Spada con l'amministrazione.

Gls Terni, i dipendenti puntano il dito: “L’azienda continua a non dare spiegazioni” - Situazione Gls Terni, ancora alta la tensione tra i dipendenti e l’azienda. Dopo gli avvenimenti nelle ultime settimane, con lo sciopero di alcuni giorni (il secondo a distanza di due mesi dal primo avvenuto a febbraio) interrotto solo in seguito all’incontro a palazzo Spada con l’amministrazione... 🔗ternitoday.it

Gls Terni, terminato lo sciopero da parte dei dipendenti: “Risanata la forfettizzazione” - Situazione dipendenti nella filiale di Terni dell’azienda Gls. Dopo due giorni di sciopero per il mancato riconoscimento dell’indennità di trasferta, i dipendenti in settimana hanno ripreso la normale attività dopo chiarimenti con l’azienda e il risanamento della forfettizzazione. Dipendenti... 🔗ternitoday.it

Terni, continua la mobilitazione dei dipendenti Gls: “Disposti solo a incontri ufficiali con l’azienda” - Continua la mobilitazione a Terni dei dipendenti Gls. I lavoratori hanno incrociato le braccia contro la decisione dell’azienda di togliere dalla busta paga la voce relativa alla indennità di trasferta. Da quanto si apprende durante il primo giorno di sciopero non c’è stato nessun incontro... 🔗ternitoday.it

Vertenza Gls, riaperta la trattativa dopo l'incontro con il sindaco di Terni. Revocato lo sciopero. Ora si torna al lavoro - L'azienda si è impegnata a riconoscere le spettanze richieste dai lavoratori e nel corso dei prossimi giorni si arriverà alla firma dell'accordo ... 🔗corrieredellumbria.it

Terni, dipendenti Gls in sciopero: «Senza buste paga e copertura assicurativa» - Di nuovo in sciopero i dipendenti della società di consegne Gls della sede di Terni. Già a febbraio avevano incrociato le braccia in segno di protesta contro alcune decisioni dell’azienda. Da giovedì ... 🔗umbria24.it

Vertenza Gls, sciopero e blocco spedizioni: vertice a Palazzo Spada - Sono in sciopero con blocco totale delle spedizioni i lavoratori Gls di Terni. «La loro – dice l’assessore Cardinali – è una vertenza emblematica perché riguarda un settore, quello della logistica, ch ... 🔗umbria24.it