Lindsay lo scozzese tifoso del Napoli | Grazie ai McTominay e Gilmour ora in Scozia si parla solo degli azzurri

Ilmattino.it - Lindsay, lo scozzese tifoso del Napoli: «Grazie ai McTominay e Gilmour ora in Scozia si parla solo degli azzurri» Da un lato le highlands sconfinate coi loro paesaggi brulli, le brughiere a perita d?occhio e laghi che raccontano di mostri o presunti tali. Dall?altro il Vesuvio e il mare, i vapori dei. 🔗 Ilmattino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Garnacho si riavvicina al Napoli? L’incredibile gesto notato da un tifoso inglese - Alejandro Garnacho si starebbe davvero riavvicinando al Napoli? Emerge un incredibile gesto che avrebbe compiuto l’attaccante argentino, notato da un tifoso inglese Accostato con insistenza al Napoli durante il mercato di gennaio, Alejandro Garnacho sembra davvero sul punto di dire addio al Manchester United. A far rumore, stavolta, non sono solo le voci di calciomercato, ma un dettaglio che non è passato inosservato ad un tifoso inglese. 🔗spazionapoli.it

McTominay uno scozzese napoletano. Napoli incerottato e sognante (il dio degli infortuni sia clemente) - McTominay uno scozzese napoletano. Da Felice Sciosciammocca a Scott McTominay. C’è il suo doppio timbro sulla vittoria del Napoli sul Torino (2-0) nel giorno in cui l’Inter perde contro la Roma. Il Napoli si è messo sul divano domenica scorsa dopo aver battuto a fatica il Monza, a meno tre dall’Inter, e si è rialzato oggi pomeriggio con la possibilità di portarsi a più tre. E così è stato: Napoli 74, Inter 71. 🔗ilnapolista.it

Napoli, vittoria con l’Empoli e il ricordo nel finale: lo striscione per il piccolo tifoso azzurro - Gli azzurri vincono e ricordano il piccolo tifoso: commozione in campo. Il Napoli vince contro l’Empoli e porta a casa tre punti fondamentali in chiave classifica. Le reti di McTominay e Lukaku travolgono i toscani che nulla possono contro lo strapotere del belga e dello scozzese. Primo tempo equilibrato tra Napoli e Empoli, con i toscani che riescono a pressare bene e a mettere in difficoltà l’impostazione degli azzurri. 🔗spazionapoli.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli: Gilmour "distrutto", il labiale dello scozzese a Lobotka - una lunghezza più del Napoli. Uno dei protagonisti della partita è stato sicuramente Gilmour. Lo scozzese non è andato in rete, ma ha disputato una ottima gara facendo girare benissimo il ... 🔗msn.com