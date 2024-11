Lanazione.it - Una tragedia sfiorata. Ferita dall’albero crollato, il racconto: “Ho rischiato di morire”

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 23 novembre 2024 – Ritrovarsi in strada, nel buio più totale, scaraventati a terra da un grande albero caduto a pochi centimetri dalla propria testa. E poterlo raccontare. Lucia Tincani trema ancora oggi al pensiero di quegli istanti terribili. È successo a Campiglia la mattina di mercoledì e la protagonista è una cinquantaduenne spezzina che, per sua fortuna, è rimasta miracolosamente soltantoin maniera non grave. Tutti noi, con tristezza, abbiamo ancora nella mente l‘8 dicembre 2010, quando la quarantaduenne sovrintendente della polizia stradale Maria Teresa Marcocci, mentre stava rilevando un incidente sulla strada provinciale a Bottagna, morì tragicamente, travolta da un albero. Questa volta, però, il destino ha voluto che andasse diversamente. “Qualcuno mi ha guardata lassù dal cielo”, le prime parole di Lucia, autista dell‘Atc, che abita da alcuni anni a Campiglia con il compagno.