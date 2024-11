Justcalcio.com - TS – Motta spiega McKennie e Fagioli contro il Milan: “Juve, perché sono orgoglioso”

2024-11-23 23:17:19 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:falso 9: la rispostaIn conferenza Thiagole scelte tattiche: “Il centravanti finto lo ha fatto, poi ho messo. Non era un esperimento e non era un falso 9. L’unico falso 9 era uno che sapeva fare tutto: Messi.può giocare in tante posizioni. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro. I cambistati per dare energia, contrastando il lato più forte del. Soddisfatto? Punto molto positivo, ne ho parlato anche in spogliatoio. Al di là di chi gioca, si vede una squadra che è compatta. I giocatori lasciano gli obiettivi personale da parte, per aiutare la squadra in tutte le fasi di gioco. Mi fido tantissimo dei miei giocatori. Soprattutto nei momenti di difficoltà, si aiutano tutti.