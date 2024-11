Ilrestodelcarlino.it - Traffico e parcheggi: "Caos Porta Maggiore"

invivibile, eventi non segnalati,selvaggi: questa città è un inferno". Cittadini indignati e numerose segnalazioni che condividono un tema scottante per le Cento Torri: la viabilità. "E’ possibile che non abbiano studiato un pianofunzionale?" si chiede un lettore. Infuriati i residenti del quartiere di: "Siamo indignati dall’inciviltà che regna tra gli automobilisti, che , pur essendo anche loro cittadini, appena escono di casa dimenticano le buone maniere. Da tempo, cosa che una volta non accadeva, è prassiare metà auto sul marciapiede nelle traverse di viale Marconi. Ciò non permette ai pedoni, ma soprattutto ad anziani con ausili (bastoni, carrellini) ed ad invalidi in carrozzina di transitare, uno dei diritti fondamentali. Inutile dire che la segnaletica orizzontale andrebbe rifatta, visto che non esiste più, e che le strisce pedonali sono state fatte solo in concomitanza alla realizzazione di quella che chiamano ’ciclabile’".