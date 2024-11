Gaeta.it - Tor Tre Teste: inizia il ciclo di eventi dedicati alla sostenibilità ambientale

Facebook WhatsAppTwitter In via G. Candiani 65/67 a Tor Tre, è ufficialmente partito il progetto “I Sabati della“, organizzato da La Rigenera Srl. Questodi, che ha preso avvio il 26 ottobre, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su pratiche ecologiche e responsabili, in linea con i principi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Il primo incontro ha affrontato il tema della mobilità elettrica e dell’efficientamento energetico, mentre il prossimo si concentrerà sul riutilizzo e sulla lotta contro lo spreco alimentare.Un’attenzione particolare al riutilizzo e allo spreco alimentareIl secondo incontro, programmato per il 30 novembre, è dedicato al “riutilizzo, swap party e lotta contro lo spreco alimentare“. Alberto Margani, titolare della Rigenera Srl, anticipa che si discuterà di buone pratiche per la spesa e la conservazione dei cibi.