Lopinionista.it - “Tante facce ma è sempre violenza”, evento con Laura Boldrini e Gino Cecchettin

– foto di Marco SpartàROMA – In occasione della Giornata internazionale dell’Onu per l’eliminazione dellacontro le donne, lunedì 25 novembre, alle ore 11, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegno “ma è”, promosso dall’Intergruppo della Camera dei deputati per le Donne, i Diritti e le Pari opportunità. Introduce, coordinatrice dell’Intergruppo per le Donne, i Diritti e le Pari opportunità.Intervengono le deputate Gilda Sportiello, Francesca Ghirra, il presidente della Fondazione Giulia, la coordinatrice del Centro di studi Grammatica e Sessismo dell’Università Tor Vergata di Roma, Francesca Dragotto, la neurologa del Policlinico di Roma Tor Vergata, Barbara Rizzato, l’attrice e componente dell’Associazione Amleta per il contrasto delladi genere nel mondo dello spettacolo, Barbara Giordano.