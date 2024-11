Lanazione.it - “Sos incidenti tra i giovani“. Lettera- appello dei parroci contro alcool e droghe

Tanti, troppimorti instradali che si verificano tra sabato notte e domenica mattina, famiglie distrutte dal dolore.ssimi facili prede dell’e della droga, con continui e gravi rischi per la loro vita e quella altrui. Anche ie i membri della Comunità cristiana non hanno potuto stare in silenzio davanti alle "stragi del sabato sera" e di conseguenza 14, compreso il Vicario dell’area pastorale della Valle del Serchio, monsignor Angelo Pioli, che ha firmato ufficialmente, assieme a una settantina di membri dei Consigli pastorali della stessa area, unaindirizzata ai Ministri dell’Interno, delle Imprese e del Made in Italy, al Prefetto di Lucca, ai segretari nazionali dei partiti e movimenti politici, ai presidenti nazionali della Federazione italiana dei pubblici esercizi e di Confcommercio, e i sindaci.