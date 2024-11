Anticipazionitv.it - Sophie Codegoni parla dopo l’arresto di Alessandro Basciano

Leggi su Anticipazionitv.it

ha deciso di rompere il silenzio ere pubblicamente per la prima voltadel suo ex compagno, con il quale ha avuto una figlia, Celine Blue. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha affidato alle sue Instagram Stories un messaggio intenso e pieno di emozioni, spiegando le motivazioni che l’hanno portata a denunciare, azione che ha determinato la custodia cautelare dell’ex compagno.ha descritto il suo dolore, ma anche la determinazione nel proteggere la propria famiglia.Il messaggio completo diNel lungo messaggio condiviso sui social,ha scritto: “Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante.