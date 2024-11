Oasport.it - Sinner-de Minaur, gli highlights e la sintesi: l’azzurro trascina l’Italia in finale di Coppa Davis

Jannikha sconfitto Alex denella semidella, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e ventinove minuti gioco sul cemento indoor di Malaga. Il numero 1 del mondo ha dettato legge contro il numero 9 del ranking ATP, giganteggiando in lungo e in largo e meritando un successo mai stato in discussione nonostante l’ottima prestazione offerta dall’oceanico al cospetto di un rivale contro cui non è mai riuscito ad avere la meglio.Il fuoriclasse altoatesino ha così conquistato il secondo punto di giornata, dopo il singolare vinto da Matteo Berrettini contro Thanasi Kokkinakis, e cosìsi è qualificata all’atto conclusivo della massima competizione per Nazionali di tennis: domani (domenica 24 novembre, ore 16.00) l’atteso testa a testa con l’Olanda per provare ad alzare al cielo la seconda Insalatiera consecutiva dopo l’apoteosi di dodici mesi fa sempre in terra spagnola, la terza della nostra storia.