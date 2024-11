Ilrestodelcarlino.it - Seratona hip hop con Frankie Hi-Nrg Mc: il party dura sei ore

Stasera dalle 22 al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, è in programma il Millenialcon sei ore di sound anni Novanta-Duemila con ospiteHi-Nrg Mc. Questo format è nato con l’esigenza di riunire in unalternativo un pubblico nato tra gli anni 1981 e 2000 (generazione Millennial). La serata prevede in apertura l’intervento di uno dei nomi hip-hop italiani più noti degli anni 90/2000,Hi-Nrg Mc, esibendosi come dj suonando rap/hip hop ed elettronica e cantando alcuni dei suoi maggiori successi, tra cui "Quelli che ben pensano" e "Pedala". A seguire il Millennial con tre piste, dieci dj, giochi pirotecnici e luminosi. Per l’occasione presenti le maggiori organizzazioni alternative dell’Emilia per uncon oltre sei ore di musica non-stop.on stage alle 23,30, a seguire spazio per il ballo, con varie piste a proporre ognuna un sound differente, ma sempre coinvolgente.