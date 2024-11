Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli e quel conduttore con cui ha litigato al ristorante: è Massimo Giletti?

Un episodio inaspettato e ricco di ironialo raccontato da, che ha condiviso un aneddoto riguardante una lite con un famosotelevisivo. La scrittrice e giudice di Ballando con le stelle ha raccontato in un’intervista a Touché, il programma radiofonico di Rai Radio2, di una discussione che si è trasformata in un vero e proprio litigio, con tanto di scena al. Tuttavia, il nome delnon è stato mai rivelato, suscitando la curiosità dei suoi fan, che si sono scatenati con ipotesi sui social.e il litigio furioso con un famosoNel corso della sua partecipazione al programma radiofonico,ha spiegato come la lite sia nata dopo un malinteso durante una trasmissione.si è sentita offesa dal comportamento del, con il quale ha avuto un acceso diverbio.