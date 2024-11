Gaeta.it - Sciopero Nazionale del Personale Fs Italiane: Impatti sulla Circolazione dei Treni

Facebook WhatsAppTwitter Questa sera avrà inizio uno, indetto da diverse sigle sindacali autonome deldel gruppo Ferrovie dello Stato. Il fermo si protrarrà dalle ore 21 di sabato 23 novembre fino alla stessa ora di domenica 24 novembre. La situazione è monitorata con attenzione, poiché le conseguenze potrebbero essere significative per i passeggeri.Dettagli sulloe le sue motivazioniIldelle Ferrovie dello Stato ha deciso di attuare questa protesta come risposta a questioni lavorative irrisolte e per rivendicare diritti specifici. Le sigle sindacali che partecipano all’iniziativa hanno sottolineato l’importanza di affrontare i temi legati alle condizioni di lavoro, salari e organizzazione del servizio. Specifiche richieste, formulate da questi sindacati, mirano a sollecitare un dialogo con la direzione aziendale per migliorare le condizioni attuali.