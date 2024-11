Scherma Cdm fioretto femminile Tunisi 2024 2025 | trionfo Favaretto nel derby con Errigo

Leggi su Sportface.it

Martina Favaretto si è aggiudicata la prima tappa della Coppa del mondo di scherma: un successo prestigioso per la 23enne, che ha battuto la veterana Arianna Errigo in una finale tutta italiana. Una vittoria netta, per 15-5, che vale la quinta affermazione in Coppa del mondo per Favaretto, mentre per Errigo si è trattato del 59esimo podio. Inoltre, si è trattato del settimo confronto tra le due a livello internazionale, con il bilancio che vede avanti Favaretto con cinque vittorie. Grande giornata, quindi, per le atlete del ct Stefano Cerioni. Al maschile, invece, ottimo settimo posto per Tommaso Martini, migliore degli azzurri e al miglior risultato in carriera in Coppa del mondo.