Gaeta.it - Roma lancia ‘Mobile Angel’: ventuno smartwatch per proteggere donne vittime di violenza

Aprende il viaAngel', un'iniziativa volta a fornire maggiore sicurezza alledidi genere. Questo servizio innovativo, frutto di una sinergia tra i Carabinieri e i clubni di Soroptimist International, viene interamente finanziato dalla Fondazione Lottomatica. Attraverso questa tecnologia avanzata, l'obiettivo è migliorare la protezione dellein situazioni di vulnerabilità.L'importanza del progettoIl progettoAngel' rappresenta un passo significativo nella lotta contro ladi genere. La sua implementazione asegue il lancio di iniziative simili in altre città italiane come Napoli, Torino e Milano. Grazie a questi, lepossono contare su un supporto tempestivo in caso di emergenze, creando una rete di sicurezza attiva.