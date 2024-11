Roccella | cortei lontani da lotte donne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.46 "Manifestare contro la violenza sulle, parlare di educazione al rispetto, di libertà, per poi esibirsi negli atti e negli slogan che abbiamo visto andare in scena prima e durante le manifestazioni di oggi, è una contraddizione stridente e intristisce chiunque abbia davvero a cuore questi temi". Così il ministro per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità,."Colpiscono i silenzi di chi non ha ritenuto prendere le distanze da ingiurie, immagini bruciate, sedi di associazioni prese di mira con frasi minacciose".