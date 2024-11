Gaeta.it - Roberto Vecchioni: Milano e la Realtà della Povertà Emergente in una Città di Contrasti

, riconosciuta per il suo dinamismo e il suo spirito innovativo, sta affrontando una crescente problematica die disagio sociale. Durante un recente convegnoFondazione Ernesto Pellegrini, il cantautoreha espresso il suo profondo rammarico per la situazione attuale, evidenziando come lanon sia più la stessa di trent'anni fa. L'evento ha offerto un'importante occasione di riflessione e analisi su come affrontare le sfide sociali che affliggono anche una delle metropoli più amate d'Italia.La crescenteha sottolineato ladi unache si presenta a molti come unain cui persone vivono in condizioni di estrema difficoltà. Le immagini di indigenti che chiedono l'elemosina sui marciapiedi sono diventate un triste simbolocrisi sociale che colpisce diverse zonemetropoli.