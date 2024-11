Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, sanzioni per 27mila euro

edili gettati nei cassonetti della plastica: le Ggev stanno lavorando per individuare e sanzionare il responsabile. L’attività di controllo è stata compiuta a Fontana dalle guardie giurate ecologiche volontarie. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo episodio d’abbandono errato e incivile diavvenuto nel comune di Rubiera. "Le Ggev – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – fanno sul territorio di Rubiera diverse uscite settimanali, in convenzione con il Comune, per la verifica del rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali sul sistema di raccoltae anche di molti altri aspetti che riguardano la tutela dell’ambiente. L’ultimo faticoso caso che hanno affrontato riguardava un conferimento diedili nei cassonetti della plastica di Fontana per i quali è stato necessario spendere oltre due ore di tempo per ridifferenziare i materiali e cercare indizi per individuare i colpevoli".