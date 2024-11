Cityrumors.it - Pensione di reversibilità, può scalare ai nipoti del defunto: quando succede

L’assegno dipuò essere percepito daidel titolare? In quali casi l’Inps procede con il versamento? Chiunque, almeno una volta nella vita ha sentito parlare didi, si tratta di un sostegno pensionistico indirizzato ai familiari superstiti di un pensionato o di un lavoratore che è deceduto. Il beneficio, che viene erogato dall’Inps, ha come obiettivo quello di garantire una stabilità economica nel momento in cui si perde il coniuge o un familiare.di, puòaidel(Cityrumors.it)Il, affinché possa esservi un’erogazione regolare deve aver ottemperato al pagamento completo dei contributi previdenziali nel corso della sua vita. I beneficiari, dopo il decesso, dovranno fare domanda e potranno ricevere l’assegno dia partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della richiesta.