Pazienza | Il Napoli di Conte ha un’identità precisa alla Roma per batterla servirà la partita perfetta

: lacercherà in ogni modo di chiudere tutti gli spazi, costringendo ila sbilanciarsi Michele, ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Vocegiallorossa.it del match -che si disputerà domani al Maradona– tra. Queste le sue parole: “Mi aspetto una gara in cui lacercherà in ogni modo di chiudere tutti gli spazi, costringendo ila sbilanciarsi e a lasciare metri alle spalle da provare a sfruttare con le ripartenze dei suoi calciatori offensivi. La squadra diha, perla”.Il ritorno di Ranieri è la scelta giusta per provare a salvare la stagione?“In questo momento sì, perché conosce l’ambiente come pochi e ha un’esperienza internazionale incredibile per risollevare le sorti dei giallorossi.