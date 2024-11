Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi 2026, vietato criticare il commissario del governo. Diffidata la consigliera che chiede notizie sugli alberi tagliati per la pista da bob

BELLUNO – Golia contro Davide. O meglio, il gigante delleinvernali, che amministra affari e lavori per 3 miliardi e mezzo di euro in nome e per conto del, se la prende con unacomunale di minoranza di Cortina d’Ampezzo e intima al giornale on line Voci di Cortina di togliere dalla pagina un comunicato stampa. “Qualificare la trasparenza da sempre tenuta da Simico e dal sottoscritto come ‘Ambientalismo di facciata’, ‘greenwashing’, ed accusarci di aver prodotto un ‘danno ambientale’ che sarebbe ‘sotto gli occhi di tutti’, significa semplicemente affermare il falso e gettare discredito su soggetti cui l’ordinamento riconosce particolarissime qualità, e la cui immagine, onore e reputazione esige pertanto un’attenzione altrettanto particolare, semplicemente perché l’effetto lesivo che ne deriva è proporzionato al rilievo dell’incarico che è stato attribuito”.