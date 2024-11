Biccy.it - Noemi Tipaldi rompe il silenzio su Basciano: “Ho negato per paura”

La scorsa estate si è parlato di un flirt tra Alessandroe una certa. La ragazza però a settembre in un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni hatutto: “Non ho nessun tipo di rapporto con Alessandro. Ci siamo soltanto conosciuti a Mykonos. Se è successo qualcosa tra di noi? Assolutamente no, non è mai successo nulla. Tengo a precisare che siamo stati tutti insieme tra amici. Se ho mai parlato con lui di un ritorno con Sophie? Penso di non essere io quella che deve dire cose che appartengono alla sua vita privata con Sophie, non so in che rapporti siano. Sono, appunto, cose private loro“.A distanza di due mesi da questa smentita,c’ha ripensato e sempre a Pugnaloni ha dichiarato di aver frequentato. La ragazza ha anche fatto delle dichiarazioni forti, rivelando che terze persone l’avrebbero contattata per provare a non farle dire la verità.