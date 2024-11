Ilrestodelcarlino.it - Natale 2024, luminarie a Venezia: acceso il grande albero in San Marco. Lampadari d’artista alle Procuratie

, 23 novembreè pronta ad accogliere i turisti in un'atmosfera natalizia da favola. Ieri sera il sindaco Brugnaro ha dato avvia alcon l’accensione delcollocato in Piazzetta San, sul meraviglioso sfondo degli 11- realizzate dpiù famose vetrerie di Murano sui disegni di firme internazionali come Philippe Starck, ma anche degli studenti veneti - appesiVecchie di Piazza San. “Gli archi delleVecchie e Nuove si tingono dell’oro delle. Illuminate anche le calli e le direttrici principaline, le vie dello shopping natalizio e le aree di maggior flusso”, fanno sapere dal Comune. A completare il paesaggio natalizio in laguna sarà la tradizionale pista di pattinaggio su ghiaccio in Campo San Polo che verrà inaugurata sabato 30 novembre e resterà aperta fino a martedì 4 marzo, ultimo giorno di Carnevale.