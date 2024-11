Lanazione.it - Montecatini per il riscatto. Larcianese sfida il Cubino

Dodicesima giornata al via nel girone A di Promozione. All’orizzonte il derby fra Casalguidi e Valdinievole. I termali devono reagire dopo la sconfitta interna col San Marco Avenza. La squadra di mister Fabbri, entrata in campo senza i vari, Fedi, Ghimenti, Lucchesi, non avrebbe meritato il ko, vuoi per alcune occasioni sprecate, vuoi per la direzione arbitrale non all’altezza. "Dobbiamo rialzare la testa, c’è un altro derby è non possiamo fallire – sottolinea Fabbri –. Sebbene dobbiamo ancora fare i conti con gli infortuni e la squalifica di Rosati ma non manca la fiducia, servirà più determinazione, speriamo di recuperare qualche acciaccato". Dall’altra parte c’è un Casalguidi in buone condizioni e in fiducia dopo i recenti risultati positivi. Si gioca allo stadio Brizzi di Margine Coperta.