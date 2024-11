Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 5-2, Italia-Australia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: break per il n.1 al mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDALLE 13.00LADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)15-15 In rete la risposta di diritto di.0-15 In rete il diritto di De, che sta andando visibilmente fuori giri per tenere il passo dell’no.5-2 Ace esterno, arriva nel momento giusto.A-40 Altra difesa folle di De, che poi spara fuori il diritto.40-40si avventura a rete con il rovescio in back, ma non controlla la volée di rovescio. Game che diventa molto delicato.40-30 Scambio micidiale, stavolta è in rete la palla corta del n.1, che sin qui mette in campo solo il 40% di prime.40-15vince lo scambio sulla diagonale di rovescio.30-15 Il n.1 colpisce la riga con un tremendo diritto inside-out e poi chiude con un comodo smash.