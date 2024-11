Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: risalgono Peterlini e Sola, attesa per Lara Della Mea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAPRIMA MANCHE13.48. Si conferma atleta di ottimollo la svedese Oehlund che si inserisce al secondo posto con un ritardo di 46 centesimi. Tocca a Popovic13.47: Oehlund all’intermedio ha 55 centesimi di vantaggio13.46: Numeri nel finale per la francese Pogneaux che accumula 2?35 di ritardo ed è nona, ultima fra quelle scese finora. Ora Oehlund13.45: All’intermedio Pogneaux ha 15 centesimi di ritardo13.44: Perde tanto anche la slovena Dvornik che chiude al quarto posto a 1?48 davanti alle azzurre ma in questo momento un fattore potrebbe essere la visibilità. Non c’è più il sole e c’è un piccolo svantaggio per chi scende. Ora Pogneaux13.42: Errore di Truppe che inforca nella prima parte di gara ed è fuori13.41: Perde tantissimo nella seconda parte la norvegese Holtmann che accumula un ritardo di 1?96 ed è settima, dietro alle azzurre13.