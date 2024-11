LIVE – Potenza-Monopoli 0-1 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ladi, match valido per la sedicesima giornata del girone C della. In terra lucana i padroni di casa, terzi in classifica e a -5 dalla vetta, ospitano allo stadio Viviani i pugliesi con cui condividono proprio la stessa posizione e dunque gli stessi punti, 25. E’ pertanto uno scontro diretto per restare in scia promozione. Chi riuscirà a vincereà? La partita avrà inizio alle ore 17.30 di sabato 23 novembre.COME SEGUIRLALADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-1 (53? Grandolfo)FINISCE QUI:corsaro a!90? – 4? di recupero82? – Cambi da entrambe le parti70? – Prova a reagire ilma senza risultati finora62? – Ammonito Viteritti60? – GRANDOLFO!vicino al raddoppio, fermato solo dal miracolo di Alastra!57? – Dentro Schimmenti e Ferro, fuori Rosafio e Ghisolfi nel53? –IN VANTAGGIO! Errore della difesa potentina, Grandolfo batte a rete e trova l’1-0!46? – Al via la ripresa!FINE PRIMO TEMPO45? – Ci sarà 1? di recupero44? – Ammonito Ghisolfi35? – Si è accesa la sfida, continui capovolgimenti di fronte31? – Altro gol annullato al, sempre per fuorigioco ma questa volta di Vazquez28? – PALO DEL! Ancora D’Auria pericolosissimo, fermato dal palo a Vitale battuto!25? – D’Auria! Pericoloso il, tiro fuori di poco22? – Ci prova per due volte Vazquez, para Alastra15? – Ospiti a fare la partita in questi primi 15?5? – Segna ilcon Grandolfo ma rete annullata per fuorigioco1? – Via al match!17.