Oasport.it - LIVE Berrettini-Kokkinakis 0-1, Italia-Australia Coppa Davis in DIRETTA: australiano subito in palla al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DICON SINNER (2° MATCH DALLE 13.00)LADEL DOPPIO DIDI(3° MATCH DALLE 13.00)40-0 In rete la risposta di.30-0 Risposta corta difa male con il diritto lungolinea.15-0 Ace esterno di. Non si sta giocando, uno scambio superiore ai 5 colpi non si è ancora visto.1-1 Prima esterna vincente, lunga la risposta di.40-0 Bis, altro ace al centro.30-0 Ace al centro.15-0vincente al centro dell’no.0-1 Ancora una battuta vincente al centro.40-15 Ace al centro, occhio cheè stato una macchina in battuta contro Shelton.30-15spinge con il diritto lungolinea, lungo il passante di rovescio dell’no.