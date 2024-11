Oasport.it - Italia-Olanda, finale Coppa Davis 2024: quando si gioca, programma, orario, tv, streaming

L’affronterà l’nelladella. L’appuntamento è per domenica 24 novembre alle ore 16.00,le due squadre si fronteggeranno a viso aperto sul cemento indoor di Malaga. L’atto conclusivo della massima competizione per Nazionali di tennis metterà in palio la prestigiosissima Insalatiera, uno dei trofei più iconici dell’intero panorama sportivo e che cattura dall’ormai lontano 1900 l’attenzione di tutti gli appassionati.Gli azzurri si presentano alla sfida dopo aver regolato l’Argentina per 2-1 (Lorenzo Musetti ha perso contro Francisco Cerundolo, poi Jannik Sinner ha surclassato Sebastian Baez e ha vinto il doppio di spareggio insieme a Matteo Berrettini) e dopo aver superato l’Australia per 2-0 (Berrettini ha avuto la meglio su Thanasi Kokkinakis dopo un’autentica maratona, Sinner ha dettato legge contro Alex de Minaur).