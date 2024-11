Gaeta.it - Investita una studentessa di 17 anni a Cagliari: l’incidente avviene mentre si reca a scuola

Facebook WhatsAppTwitter A, un tragico incidente ha coinvolto una ragazza di 17si trovava in viale Colombo. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale a seguito dell’impatto, dove attualmente versa in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione.è avvenuto questa mattina intorno alle 8, poco prima dell’ingresso scolastico. Lafrequentava il Liceo Scientifico Alberti. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.La ricostruzione delSecondo le prime informazioni raccolte, l’investimento è avvenutola ragazza stava attraversando la strada in direzione della. Al volante del veicolo, un’utilitaria, si trovava un pensionato, la cui identità non è stata ancora rivelata.