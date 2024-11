Tvpertutti.it - Interrogatorio Basciano dopo arresto. Sophie Codegoni rompe il silenzio

48 ore diha deciso di affrontare pubblicamente l'di Alessandro, suo ex compagno e padre della figlia Céline Blue. Con una lunga e sentita story su Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello ed ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato le ragioni che l'hanno spinta a denunciareper stalking, un gesto che lei stessa definisce doloroso ma necessario."Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura", ha esorditonella sua dichiarazione. Parole che trasmettono la difficoltà e il tormento vissuti prima di giungere alla decisione di sporgere denuncia.ha spiegato di aver sperato a lungo in un cambiamento da parte di, ma di essersi resa conto, con grande sofferenza, che quel cambiamento non sarebbe mai arrivato.