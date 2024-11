Formiche.net - Intelligenza “Bio-Artificiale”, ecco il motore che rivoluziona la PA. Scrive Caridi

Le possibili applicazioni dell’(Ia) generativa nei processi cognitivi della Pubblica amministrazione (Pa) sono non solo innumerevoli, pervasive e dirompenti, ma soprattutto capaci di trasformare radicalmente il modo in cui eroghiamo servizi pubblici.Secondo un report di Gartner, entro il 2027, il 50% delle attività amministrative globali potrebbe essere automatizzato, grazie all’Ia.Tuttavia, invece di temere la sostituzione dei dipendenti, preferisco focalizzarmi su come l’Ia possa esaltare le potenzialità umane, portando a un rinascimento delle competenze individuali.Per dere questa potente sinergia traumana e—una collaborazione che non solo amplifica, male capacità umane attraverso l’integrazione con tecnologie avanzate—propongo di introdurre un neologismo:“Bio-” – Iba, una relazione che potenzia e non sostituisce.