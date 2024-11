Ilrestodelcarlino.it - Il ricatto dello stalker: "Paga 20mila euro" . Ma la persecuzione dell’ex non si ferma

Insulti, botte e minacce alla ex fidanzata. Arrestato dai carabinieri della Stazione di Poggio Renatico un uomo di 34 anni. La relazione sentimentale finisce ed inizia un incubo. Sono mesi di paure per una ragazza, 32 anni, che trova il coraggio di raccontare ai carabinieri numerosi episodi di insulti, percosse, danneggiamenti, umiliazioni. L’unica ’colpa’: non voler portare avanti una relazione sentimentale intrisa di gelosia ed ossessione. L’uomo non accetta di essere lasciato ed inizia a vessare la ex con centinaia di messaggi minacciosi e ingiuriosi. E non risparmia nessuno. Amici, familiari e chiunque si avvicini a lei o le presti aiuto finisce nel suo mirino e diventa destinatario di minacce rischiando di essere fagocitato in una spirale di violenza. La gelosia morbosa, poi, fa il resto.