Il ’George Cables Quartet’ torna a esibirsi al Torrione

Questa sera alle 21.15, ilavrà il piacere di ospitare il grande pianista e compositore George. Ribattezzato "Mr. Beautiful" da Art Pepper per le doti tecniche fuori dal comune, per questa occasione sarà in compagnia del quartetto composto da Piero Odorici, sassofoni, Josh Ginsburg, contrabbasso, e Jonathan Barber, batteria. L’evento è a cura dell’associazione culturale Jazz Club Ferrara, nell’ambito della rassegna ’Ferrara in Jazz’. L’impeccabile perizia tecnica e una musicalità fuori dal comune tali da rendere ogni interpretazione un unicum gli sono, appunto, valsi il titolo di ’Mr. Beautiful’. Classe 1944, George, alla fine degli anni ’60, è al fianco di Paul Jeffrey e Max Roach e nei gruppi di Art Blakey e Sonny Rollins. Collabora con Freddie Hubbard, Woody Shaw, Joe Henderson, Bobby Hutcherson, Dexter Gordon, George Benson e Art Pepper.