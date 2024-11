Il difensore dell’Arsenal White ha escluso per alcuni mesi

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 15:57:38 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:IlBensarà indisponibile per “” dopo aver subito un intervento chirurgico durante la sosta per le nazionali.ha lottato per la forma fisica nelle ultime settimane e il boss dei Gunners, Mikel Arteta, ha spiegato che è stato il culmine di cose che hanno spinto a un’operazione.Parlando prima della partita di domani contro il Nottingham Forest, ha detto: “Benresterà fuori per, purtroppo.“Ci sono stati diversi tipi di lotte, mai la stessa cosa.“Abbiamo dovuto prendere una decisione, la situazione non è migliorata nelle ultime settimane. Sappiamo che Ben oltrepasserà ogni limite, ma siamo arrivati ??al punto in cui dovevamo proteggere il giocatore.