I più difficili da intervista e le risposte preparate a casa | Fagnani svela le curiosità di Belve

Francescaospite a TvTalk ha parlato di, programma che tornerà con altre tre interviste martedì sera. “Se il programma è un cult è perché si è inserito piano piano nella rete, ovviamente sono felice e non preoccupata, anche se ovviamente abbiamo una responsabilità“.In merito agli ospiti, Francescaha confessato che le piacerebbere (di nuovo) Alfonso Signorini: “Alcuni ospiti sono tornati, ora vorrei Signorini che ho avuto a Nove. Arisa è venuta due volte, in entrambe le edizioni Rai, hanno sempre cose nuove da raccontare. . Giambruno? Io non ho nessuna trattativa in corso con Mediaset, mi sono limitata a invitarlo. Noi aspettiamo. Lui vorrebbe venire, se Mediaset vorrà, verrà“.I piùdae ledaledi“Gli attori sono piùdare perché sanno recitare meglio degli altri, loro sono abituati a recitare un copione, è la categoria che mi mette più in difficoltà, è difficile leggere le loro facce“.