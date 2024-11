Ilgiorno.it - "I calzolai stanno sparendo tutti: riportiamo i ragazzi in bottega"

La parete piena di scarpe da riparare. In prima fila, stivali e calzature particolari, "di persone che hanno problemi ai piedi e hanno bisogno di un artigiano in grado di salvare le uniche scarpe comode per loro". Il punto di riferimento è Antonio Ficocelli, di 88 anni.o storico sulla Ripa di Porta Ticinese, al civico 111. Originario di San Giorgio Ionico, vicino Taranto, ha iniziato ad andare anel suo paese quando aveva 4 anni e si è trasferito a Milano nel 1970. "Mi dispiace – dice sconsolato – che i nostri figli (e lui ne ha tre, più cinque nipoti, ndr) non troveranno più, perchéscomparendo". Sulla porta a vetri aveva appeso un cartello per invitare i giovani a presentarsi per imparare un mestiere. "E i giovani si sono anche presentati. Ma è molto complicato fare formazione per un piccolo artigiano come me – sottolinea – perché tutto ricade sulle mie spalle.