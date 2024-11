Movieplayer.it - Hey Joe, James Franco: “Il film? Avrebbero potuto scriverlo Roberto Rossellini o Elena Ferrante”

L'attore è il protagonista del lungometraggio di Claudio Giovannesi in cui interpreta un veterano degli anni '70 che torna a Napoli per incontrare il figlio mai conosciuto nato all'indomani della seconda guerra mondiale. Dal 28 novembre al cinema. Cappello da baseball di The Poltergeist Curse, felpa con la scritta Hollywood e la luce del sole che filtra dalle tapparelle della finestra. Incontriamovia Zoom per parlare di Hey Joe.diretto da Claudio Giovannesi in sala dal 28 novembre con Vision Distribution in cui interpreta il veterano Dean Barry. Un americano del New Jersey che, all'inizio degli anni Settanta, torna a Napoli dove aveva avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda guerra mondiale. Un'unione dalla quale è nato un figlio - interpretato da Francesco Di Napoli - che non ha mai conosciuto e .