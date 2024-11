Movieplayer.it - From Ground Zero, la recensione: una potente testimonianza della vita a Gaza durante la guerra

Ventidue cortometraggi di registi under 25 per raccontare in tempo reale la resistenza del popolo palestinese grazie al potere del cinema. Nella sezione Zibaldone del Torino Film Festival. Mentre il numero dei civili palestinesi uccisi dalle bombe israeliane è arrivato a 44 mila, la corte penale internazionale ha spiccato dei mandati di arresto per crimini die contro l'umanità commessi nella striscia die in Israele dopo il 7 ottobre 2023 per il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il suo ex ministroDifesa, Yoav Gallant, e per il capo militare di Hamas, Deif, presumibilmente ucciso in un raid a. Un atto formale quanto significativo che testimonia la volontà di mettere paletti, sottolineare le barbarie commessegli attacchi in territorio israeliano e tutto l'orrore .