F1 GP Las Vegas 2024 Russell in pole | Non pensavamo di avere questo passo

“Nondi poterall’inizio del weekend. Incredibile essere tornati così forti. Nel Q3 ho avuto un piccolo contatto col muro, dovendo sistemare l’ala anteriore e riuscendo poi a dare il meglio nell’ultimo tentativo”. Georgeè soddisfatto dopo aver conquistato laposition con la sua Mercedes nel GP di Las. “Avevo fiducia in me stesso – aggunge – , sapevo che un giro pulito sarebbe stato sufficiente per la prima fila, quindi laposition è incredibile. Correre a Lasè fantastico, c’è una grande atmosfera e sono davvero entusiasta per questa”. F1 GP Lasin: “Nondi” SportFace.